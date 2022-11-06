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9 минут назад

Власти Одессы объяснили взрыв в городе

Lenta.ruиещё 1

Взрыв, прогремевший в воскресенье, 6 ноября, в Одессе, произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города из-за шторма. Об этом заявило оперативное командование «Юг» в Telegram-канале.

Власти Одессы объяснили взрыв в городе
Фото: U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiU.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi

Как объяснили власти города, силами обороны был произведен контролируемый подрыв в прибрежных водах, к настоящему времени угроза ликвидирована.

В Одессе прогремели взрывы

Ранее украинские и российские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

6 ноября в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территории ДНР, подконтрольной Украине, объявили воздушную тревогу.

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