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22 минуты назад

Неизвестный совершил попытку самосожжения у резиденции Пашиняна в Ереване

Lenta.ru

Полиция в воскресенье вечером предотвратила попытку самоубийства около резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Мужчина попытался совершить самоубийство у резиденции Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что потерпевшего на скорой помощи доставили в ожоговый центр в бессознательном состоянии.

Других подробностей инцидента и личность потерпевшего не приводятся.

Ранее стало известно, что мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. Его доставили на вертолете больницу, где он позднее умер. Правоохранители подчеркивали, что речь идет о происшествии «медицинского характера» и оно не угрожало общественной безопасности.

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