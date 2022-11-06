Мужчина попытался совершить самоубийство у резиденции Пашиняна

Полиция в воскресенье вечером предотвратила попытку самоубийства около резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

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Отмечается, что потерпевшего на скорой помощи доставили в ожоговый центр в бессознательном состоянии.

Других подробностей инцидента и личность потерпевшего не приводятся.