Еврокомиссар ЕС назвал срок вступления Украины в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять годы. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.
По его словам, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух, а подготовка потребуется серьезная. Он отметил стремление Украины к быстрому проведению реформ. Он назвал такое стремление позитивным, но при этом добавил, что не все реформы можно провести быстро.
Еврокомиссар отметил, что сейчас невозможно даже согласовать график начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Ранее Еврокомиссия обещала помочь Украине «очень льготными кредитами». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.