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53 минуты назад

Еврокомиссар ЕС заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет годы

Газета.Ru

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять годы. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Еврокомиссар ЕС назвал срок вступления Украины в Евросоюз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух, а подготовка потребуется серьезная. Он отметил стремление Украины к быстрому проведению реформ. Он назвал такое стремление позитивным, но при этом добавил, что не все реформы можно провести быстро.

Евросоюз изменит формат помощи Украине

Еврокомиссар отметил, что сейчас невозможно даже согласовать график начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Еврокомиссия обещала помочь Украине «очень льготными кредитами». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.

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