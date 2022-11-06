Еврокомиссар ЕС назвал срок вступления Украины в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять годы. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По его словам, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух, а подготовка потребуется серьезная. Он отметил стремление Украины к быстрому проведению реформ. Он назвал такое стремление позитивным, но при этом добавил, что не все реформы можно провести быстро.