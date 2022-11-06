Президент ФРГ Штайнмайер высказался о переговорах между РФ и Украиной

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна сама принимать решение относительно проведения переговоров о прекращении огня.
"Нельзя решать за Украину, - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу ARD. - Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными".
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В свою очередь 31 октября российский лидер заявил, что не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, как подчеркнул Путин, добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна. Президент РФ обратил внимание на то, что для достижения договоренностей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться".
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.