Британцы нашли метод, как побудить Зеленского к переговорам с Россией

Тогда перестаньте финансировать этот конфликт и дайте ему ультиматум. Начните переговоры с Путиным или отвалите. Зеленскому нужно вернуться в реальный мир до того, как он нас всех убьет. Он должен помнить, что Запад не обязан выдавать ему еженедельное пособие и что его главная обязанность — делать то, что лучше для его страны, — считает юзер под ником DakiOverNezuko.