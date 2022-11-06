Британцы нашли метод, как побудить Зеленского к переговорам с Россией

Читатели британского издания Daily Mail считают, что прекращение финансирования странами Запада украинского руководства побудит президента Украины Владимира Зеленского приступить к переговорам с Россией. Один из пользователей убежден, что как только республиканцы придут к власти, то долларовый поток на Украину остановится и Зеленский будет вынужден идти на компромисс.
Когда республиканцы придут к власти, все это кончится. Зеленскому придется идти на компромисс после того, как закончится денежный поток, — пишет NannRuss.
Пользователь The_Juggernaut высказал аналогичное мнение. По его словам, необходимо перестать отправлять Украине миллионы долларов и тогда украинский президент изменит свою позицию. Те, кто финансируют Киев в таких масштабах являются глупцами, уверен читатель.
Тогда перестаньте финансировать этот конфликт и дайте ему ультиматум. Начните переговоры с Путиным или отвалите. Зеленскому нужно вернуться в реальный мир до того, как он нас всех убьет. Он должен помнить, что Запад не обязан выдавать ему еженедельное пособие и что его главная обязанность — делать то, что лучше для его страны, — считает юзер под ником DakiOverNezuko.
Читатель Valley of the Sun оставил короткое сообщение:
«Просто перестаньте отправлять ему миллиарды долларов».
Юзер European Superstate призвал донести до Зеленского мысль, чтобы тот стремился к разрешению конфликта и дальнейшему перемирию, в противном случае, Запад откажется от поставок оружия Киеву, считает он.
Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны других стран.