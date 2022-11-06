Глава ЕК фон дер Ляйен посетит Молдавию

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, в ходе которых стороны обсудили «тяжелую» энергетическую ситуацию в республике. Об этом глава ЕК написала в Twitter.

Фото: газета.ру газета.ру

«Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдавии в ее насущных потребностях в газе и электроэнергии», — подчеркнул фон дер Ляйен.

По ее словам, она также «с нетерпением ожидает встречи с Майей Санду», которая должна состояться в середине недели.