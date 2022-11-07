В Сорренто открыли посвященную Ивану Тургеневу мемориальную табличку

Мемориальная табличка, посвященная русскому писателю Ивану Тургеневу (1818-1883), открыта в городе на побережье Неаполитанского залива Сорренто. Как рассказала в понедельник корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Риме Дария Пушкова, принявшая участие в торжественной церемонии, мероприятие было приурочено к 140-летию пребывания автора "Отцов и детей" в Сорренто.

"По итальянским источникам, Тургенев тогда написал тут свою одноактную пьесу "Вечер в Сорренто". Она так и не была издана при его жизни, и точных свидетельств даты ее создания нет. Но эта небольшая пьеса-зарисовка - важная часть нашей общей истории, которая является свидетельством того, что Россия на протяжении веков являлась частью общеевропейского культурного пространства. Открытие памятной доски - лишь еще одно доказательство того, что ничего не может "отменить" русскую культуру", - сказала Пушкова.

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Ныне пятизвезный отель Hotel Bellevue Syrene, где Тургенев останавливался за год до смерти, стал местом церемонии. Инициатива, поддержанная Русским домом и посольством РФ в Италии, принадлежит историческому Институту культуры города имени поэта Торквато Тассо. "У нашего города всегда были отличные отношения с Россией, в том числе и во времена Советского Союза. В 1920-х годах здесь бывал Максим Горький, многие приезжали и в 1970-х годах. Сорренто был обязательной остановкой для интеллектуалов. Не говоря уже о XIX веке. У нас похоронен художник Сильвестр Щедрин (1791-1830), один из видных представителей знаменитой школы пейзажа Позиллипо. Каждый год наш институт проводит памятную церемонию на его могиле", - рассказал ТАСС глава института Лучано Руссо. "Нам показалось, что именно в этот момент необходимо подчеркнуть чувства братства с Россией. Культура, наши исторические связи должны служить мостом к России, а не стеной, так мы надеемся помочь делу мира", - продолжил собеседник агентства. Он выразил надежду, что в Италии будет напечатан перевод пьесы Тургенева. До сих пор она издавалась на итальянском единственный раз, почти 100 лет назад.

Итальянский Тургенев

Тургенев пользовался признанием не только в России, но и в Европе, по которой много путешествовал. Он выступал консультантом и редактором зарубежных переводчиков русских писателей, писал предисловия и примечания к переводам русских произведений на европейские языки, дружил с Флобером и Золя, а также считался "одним из первых писателей века" европейской критикой своего времени.