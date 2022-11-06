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25 минут назад

New York Times: Индия рассматривает возможность стать посредником в решении конфликта на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Индия рассматривает возможность стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.

Индия захотела стать посредником в решении конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает New York Times, чиновники в правительстве Индии обсуждают вопрос того, какую роль может сыграть Индия в миротворческих усилиях.

Два должностных лица в Индии рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но идея так и не была реализована. По данным индийских чиновников, на тот момент не было понятно, каким Запад представляет себе мирное урегулирование конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Нарендра Моди,Джозеф Байден,
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