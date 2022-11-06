Индия захотела стать посредником в решении конфликта на Украине

Индия рассматривает возможность стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.

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Как сообщает New York Times, чиновники в правительстве Индии обсуждают вопрос того, какую роль может сыграть Индия в миротворческих усилиях.

Два должностных лица в Индии рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но идея так и не была реализована. По данным индийских чиновников, на тот момент не было понятно, каким Запад представляет себе мирное урегулирование конфликта на Украине, передает РИА «Новости».