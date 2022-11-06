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6 минут назад

Исследователи в США заявили о попытках «российских ботов» повлиять на выборы в конгресс

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Американские исследователи заявили, что зафиксировали попытки России повлиять на исход выборов в конгресс США, пишет газета The New York Times.

В США заявили о попытках России вмешаться в выборы в конгресс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Исследователи выявили серию российских информационных операций, направленных на то, чтобы повлиять на американские выборы и, возможно, подорвать поддержку Украины», — говорится в статье.

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Журналисты приводят оценки сотрудников консалтинговых компаний, согласно которым «информационные операции» России «значительно слабее» тех, которые якобы имели место в 2016 году.

«Цель, как и прежде, — разжечь гнев консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе», — пишет газета.

В июне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в выборы, которые пройдут в США этой осенью. По информации чиновников, это может быть сделано с целью демонстрации незащищённости избирательной системы страны.

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