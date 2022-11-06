Французский политик заявил о желании США «убрать» Зеленского

Французский политик Флориан Филиппо заявил в Twitter, что США «уберут марионетку», то есть президента Украины Владимира Зеленского, когда американское правительство перестанет нуждаться в нем.
«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!» — написал политик.
Ранее The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в частном порядке призывает главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.
В материале говорится, что данные требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».