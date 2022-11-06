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51 минуту назад

Французский политик Филиппо считает, что США "уберут" Зеленского

Газета.Ruиещё 5

Французский политик Флориан Филиппо заявил в Twitter, что США «уберут марионетку», то есть президента Украины Владимира Зеленского, когда американское правительство перестанет нуждаться в нем.

Французский политик заявил о желании США «убрать» Зеленского
Фото: газета.ругазета.ру

«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!» — написал политик.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в частном порядке призывает главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

В материале говорится, что данные требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

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