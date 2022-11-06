Памятник Екатерине II в Одессе замотали черной пленкой

Монумент российской императрице Екатерине II на территории Одессы сначала огородили деревянным забором, а потом замотали черной пленкой, передает портал «Вести». Одесский памятник начинают готовить к сносу. Прежде мэр города Геннадий Труханов говорил, что монумент будет демонтирован. До этого он высказывался против сноса памятников Александру Суворову и Екатерине II.

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Журналисты отметили, что идею снести монумент поддержали большинство жителей Одессы. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городского совета.

Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов. В прошлом месяце его облили краской и обмотали скотчем. Позже, по данным издания Страна.ua, вандалы нанесли на постаменте надпись со словами «Снесем, Гена не поможет!», адресуя ее, предположительно, мэру города.

В начале ноября на голову статуи императрицы надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. Затем вокруг памятника установили деревянный забор.