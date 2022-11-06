Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло

Число погибших в результате крушения самолета ATR 42-500 авиакомпании Precision Air на озере Виктория в Танзании возросло до 19, сообщают местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Кассима Маджалива. Известно, что на борту самолета находилось 43 человека.

Фото: телеграм-канал "RT на русском" телеграм-канал "RT на русском"

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин и женщина. По предварительным данным, прибывшим специалистам удалось спасти 26 человек из 43, находившихся на борту лайнера. Поиски остальных пассажиров и членов команды продолжаются.

Лайнер летел рейсом из Дар-эс-Салама в Букобу. Крушение судна произошло при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро из-за сильного дождя и ветра. По данным Tanzania Business Insight, пилота самолета зовут Бурухани Рубага, он летчик с 20-летним стажем.