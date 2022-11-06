Евросоюз изменит формат помощи Украине

Евросоюз в 2023 году продолжит оказывать Украине финансовую поддержку, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что общий объем денежных средств составит порядка €18 млрд. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что размеры финансовой помощи и формат ее выдачи глава ЕК обсудила во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

План помощи со стороны ЕС будет представлен на следующей неделе, уточнила фон дер Ляйен. Она пояснила, что поддержка будет предоставлена в виде «очень льготных долгосрочных кредитов».