В Косове более 300 полицейских-сербов подали в отставку

Более 300 полицейских-сербов в Косове и Метохии подали в отставку. Об этом сообщил в воскресенье портал Kosovo Online.

Сообщается, что свыше 300 сотрудников полиции пришли в здание управления полиции и одновременно подали в отставку. После этого участники акции выступили с коротким обращением, в ходе которого заявили журналистам, что "с сегодняшнего дня сербов в косовской полиции на севере края больше нет".

Ранее в отставку подали руководители полиции северных муниципалитетов Косова после того, как Приштина уволила директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича за отказ выписывать штрафы сербскому населению. Полицейские перед камерами сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова. Кроме того, сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич. Кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов.