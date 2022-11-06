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10 минут назад

СМИ: в Косове более 300 полицейских-сербов подали в отставку

ТАСС

Более 300 полицейских-сербов в Косове и Метохии подали в отставку. Об этом сообщил в воскресенье портал Kosovo Online.

В Косове более 300 полицейских-сербов подали в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что свыше 300 сотрудников полиции пришли в здание управления полиции и одновременно подали в отставку. После этого участники акции выступили с коротким обращением, в ходе которого заявили журналистам, что "с сегодняшнего дня сербов в косовской полиции на севере края больше нет".

Ранее в отставку подали руководители полиции северных муниципалитетов Косова после того, как Приштина уволила директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича за отказ выписывать штрафы сербскому населению. Полицейские перед камерами сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова. Кроме того, сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич. Кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские автомобильные регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

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