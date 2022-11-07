Пользователи соцсети раскритиковали заявление главы ЕК о поддержке Украины

В воскресенье, 6 ноября, стало известно, что ЕК представит план помощи Украине на 2023 год. Он рассчитан на 18 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен. В соцсети она написала, что провела «хороший телефонный разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, она отметила, что с ним «приятно оставаться в тесном контакте». После этого фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит план финансовой поддержки Украины на новый 2023 год.