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26 минут назад

Пользователи соцсети раскритиковали заявление главы ЕК о поддержке Украины

Lenta.ruиещё 11

Пользователи соцсети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Украины. Такие комментарии появились под ее постом в Twitter.

Пользователи соцсети раскритиковали заявление главы ЕК о поддержке Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье, 6 ноября, стало известно, что ЕК представит план помощи Украине на 2023 год. Он рассчитан на 18 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен. В соцсети она написала, что провела «хороший телефонный разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, она отметила, что с ним «приятно оставаться в тесном контакте». После этого фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит план финансовой поддержки Украины на новый 2023 год.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,
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