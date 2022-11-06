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26 минут назад

Дуда обвинил Евросоюз в желании сменить власть в Польше

Lenta.ru

Европейская комиссия заставляет власти Польши идти на уступки, в том числе по вопросам соблюдения прав человека. Однако Варшава больше не будет соглашаться на это, заявил президент страны Анджей Дуда. Цитату приводит РИА Новости.

Дуда обвинил Евросоюз в желании сменить власть в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик также считает, что Евросоюз и Еврокомиссия хотят, чтобы в стране сменилась власть.

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Как поясняет агентство, речь в том числе идет о плане восстановления Польши, пострадавшей от пандемии COVID-19, принятом ЕК. Брюссель должен был выделить Варшаве сумму в 35 миллиардов евро, но в итоге план одобрили с задержкой из-за претензий Евросоюза к польским властям.

ЕК обещает, что выделит обещанную сумму, если Варшава пойдет на требуемые реформы.

«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — заявил Дуда.

В мире,Анджей Дуда,Еврокомиссия,ЕС,
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