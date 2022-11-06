В украинском энергохолдинге не исключили блэкаута

Директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что в Киеве и в Киевской области возможен блэкаут в случае новых ударов по объектам инфраструктуры. Его слова приводит РИА Новости.
Сухаук пояснил, что блэкаут может произойти только тогда, когда автоматика выключит систему без предупреждения.
По его словам, в энергосистему специально встроена система защиты.
«Если будут новые обстрелы, то исключать выключения автоматикой системы электроснабжения нельзя <...> Вопрос не в том, отключится система или нет, вопрос в том, сколько времени понадобится, чтобы включить систему после блэкаута», — сказал глава ДТЭК.