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34 минуты назад

В украинском энергохолдинге не исключили блэкаута из-за новых ударов по инфраструктуре

Газета.Ru

Директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что в Киеве и в Киевской области возможен блэкаут в случае новых ударов по объектам инфраструктуры. Его слова приводит РИА Новости.

В украинском энергохолдинге не исключили блэкаута
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сухаук пояснил, что блэкаут может произойти только тогда, когда автоматика выключит систему без предупреждения.

По его словам, в энергосистему специально встроена система защиты.

«Если будут новые обстрелы, то исключать выключения автоматикой системы электроснабжения нельзя <...> Вопрос не в том, отключится система или нет, вопрос в том, сколько времени понадобится, чтобы включить систему после блэкаута», — сказал глава ДТЭК.

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