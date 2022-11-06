В украинском энергохолдинге не исключили блэкаута

«Если будут новые обстрелы, то исключать выключения автоматикой системы электроснабжения нельзя <...> Вопрос не в том, отключится система или нет, вопрос в том, сколько времени понадобится, чтобы включить систему после блэкаута», — сказал глава ДТЭК.