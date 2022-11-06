В Сербии опровергли информацию об отклонении плана ФРГ и Франции по Косову

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич опроверг информацию о том, что Белград отказался от плана Берлина и Парижа по урегулированию в Косове и Метохии. Об этом министр заявил в воскресенье в интервью телеканалу TV Prva.

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Интервью министра телевидению появилось после того, как сербское издание "Вечерне новости" опубликовало интервью главы МИД, из которого следовало, что власти Сербии якобы отвергли предложения Франции и Германии. Ряд СМИ растиражировали это утверждение. В этой связи первый вице-премьер выступил на телевидении с опровержением и разъяснением неточной подачи информации. "План не отвергнут", - подчеркнул Дачич, пояснив, что этот проект урегулирования только лишь рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и президент Сербии Александар Вучич запросил мнение членов Совбеза о документе.

"Это не да или нет. Если вы разговариваете о том, как бы выглядело независимое государство Косово, вы согласны с принципом, что это уже решенный вопрос, а мы принципиально не согласны с этим. Они [Запад] ищут способ, чтобы мы легче приняли независимость Косова, а не ищут политическое решение", - сказал Дачич.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц написали совместное письмо президенту Сербии, призвав его к тяжелым решениям по вопросу Косова и Метохии, а также направили своих советников в целях изучения вариантов продвижения в диалоге между Белградом и Приштиной. Вучич заявил, что отказался принять документ о Косове и Метохии, который ему представили советники из Евросоюза в качестве дорожной карты решения конфликта.