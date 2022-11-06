В Молдавии оппозиционную партию "Шор" обвинили в связях с Россией

Глава Министерства внутренних дел Молдавии Анна Ревенко обвинила оппозиционную партию «Шор» в дестабилизации ситуации в республике и в якобы связях с Россией. Об этом Ревенко сказала в интервью румынскому телеканалу Antena-3.

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«Протесты — спланированные действия против общества и политиков, чтобы спровоцировать дестабилизацию и изменить демократический курс», — сказала она.

Ревенко сообщила, что при обысках якобы были «собраны доказательства», которые подтверждают, что организаторы протестов нанимали граждан для участия в акциях. По ее мнению, за этим якобы «стоят силы в Москве».

Глава МВД Молдавии выразила уверенность, что протесты в Кишиневе направлены на дискредитацию руководства государства и европейского курса, который выбрали власти страны.

При этом в оппозиционной партии не раз отмечали, что протестные акции ее сторонников всегда были мирными, но правоохранительные органы и манифестанты каждый раз оказывали давление на партию и ее представителей.