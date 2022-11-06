Власти Сербии не собираются принимать независимость Косово, а потому не согласятся на принятие Косово в ООН, как на том настаивают в Германии и Франции. Такое предложение было в документе, переданном Сербии от властей перечисленных стран, заявил глава МИД Ивица Дачич в интервью изданию Novosti.

Дипломат пояснил, что Белград отказался от предложений Парижа и Берлина, поскольку невозможно пойти на включение Косово в ООН, не признавая при этом его независимость. Дачич напомнил, что сербские власти не приемлют этого и собираются бороться за регион.