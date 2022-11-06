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15 минут назад

Сербия отказалась от предложений Франции и Германии по Косово

Lenta.ruиещё 1

Власти Сербии не собираются принимать независимость Косово, а потому не согласятся на принятие Косово в ООН, как на том настаивают в Германии и Франции. Такое предложение было в документе, переданном Сербии от властей перечисленных стран, заявил глава МИД Ивица Дачич в интервью изданию Novosti.

Дипломат пояснил, что Белград отказался от предложений Парижа и Берлина, поскольку невозможно пойти на включение Косово в ООН, не признавая при этом его независимость. Дачич напомнил, что сербские власти не приемлют этого и собираются бороться за регион.

СМИ: спецназ непризнанного Косова выдвинулся к Косовска-Митровице

5 ноября представители косовских сербов решили выйти из парламента страны, а также из правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики. До этого глава сербского Минобороны рассказал: президент Александр Вучич попросил, чтобы армия страны была поднята на готовность «до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу», в том числе на применение силы.

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