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16 минут назад

В Лондоне прокомментировали сообщения о взломе телефона Трасс в России

Lenta.ru

В Лондоне сообщили, что телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не мог быть взломан во время ее визита в Россию в качестве главы МИД королевства в феврале этого года. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в британском правительстве.

В Лондоне прокомментировали сообщения о взломе телефона Трасс в России
Фото: 

«В России Лиз принимала максимальные предосторожности. Ей выдали временный "одноразовый" телефон, а самолет, на котором она прилетела, не оставался на российской территории, чтобы гарантировать, что никто не подключится к его системам связи», — заявил источник.

При этом сотрудники британской службы радиоэлектронной разведки уверены, что телефон политика был взломан хакерами, работавшими на Россию. Причины такого вывода не сообщаются.

Трасс отметила, что в полученных хакерами данных могли содержаться переписки между ней и ее командой в МИД королевства, а также информация о взаимодействии Великобритании с другими государствами и военной помощи для Украины.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона. Бывший премьер Великобритании «побледнела», когда узнала новость о взломе.

В мире,Лиз Трасс,
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