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8 минут назад

СМИ: Джонсон снялся с борьбы за пост премьера, чтобы не лишиться миллионных доходов

ТАСС

Борис Джонсон снял в октябре свою кандидатуру с выборов главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере £10 млн ($11,3 млн) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров. Об этом сообщила в воскресенье газета The Observer со ссылкой на источники в индустрии развлечений.

По данным собеседников издания, с момента отставки в июле этого года с поста главы британского правительства Джонсон вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency (HWA) по теме платных публичных выступлений. Как говорится в статье, среди клиентов HWA числятся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, американская теннисистка Серена Уильямс.

Джонсон ведет переговоры о цикле выступлений с голливудским агентством по поиску талантов

Источники The Observer сообщили, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль, предупредил Джонсона, что его возможный проигрыш в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунаку отрицательно скажется на доходах от его будущих выступлений, и они могут упасть вдвое. В итоге, как говорится в статье, Джонсон и принял решение не пытаться вернуться на Даунинг-стрит, а главой правительства был объявлен 42-летний бывший министр финансов Сунак.

Представитель Джонсона в ответ на просьбу издания отверг подобные предположения, заметив, что финансовые причины не имели веса и были "совершенно не важны" при принятии решения.

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