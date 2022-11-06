Борис Джонсон снял в октябре свою кандидатуру с выборов главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере £10 млн ($11,3 млн) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров. Об этом сообщила в воскресенье газета The Observer со ссылкой на источники в индустрии развлечений.

По данным собеседников издания, с момента отставки в июле этого года с поста главы британского правительства Джонсон вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency (HWA) по теме платных публичных выступлений. Как говорится в статье, среди клиентов HWA числятся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, американская теннисистка Серена Уильямс.

Источники The Observer сообщили, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль, предупредил Джонсона, что его возможный проигрыш в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунаку отрицательно скажется на доходах от его будущих выступлений, и они могут упасть вдвое. В итоге, как говорится в статье, Джонсон и принял решение не пытаться вернуться на Даунинг-стрит, а главой правительства был объявлен 42-летний бывший министр финансов Сунак.