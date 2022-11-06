В Британии указали на вину Европы в развязывании украинского кризиса

Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail заявил, что Европа и США могли бы предотвратить украинский кризис, но вместо этого подстегнули его.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию вместо того, чтобы настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности России», — написал он.

По мнению автора, на месте нынешних политиков лорд Генри Пальмерстон, которого адвокат назвал лучшим министром иностранных дел Великобритании, прилетел бы в Россию и заверил бы Москву в том, что Британия и ее союзники не будут поощрять членство Украины в НАТО. Нынешнее руководство страны не удосужилось подумать о последствиях украинского конфликта, и теперь люди вынуждены «собирать осколки миропорядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», посетовал адвокат.