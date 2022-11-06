В Британии объявили выходной день по случаю коронации Карла III

Правительство Великобритании объявило 8 мая следующего года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая. Как пишет в воскресенье газета The Daily Telegraph, такое решение принял премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Коронация нового монарха - уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединенного Королевства в следующем году", - говорится в заявлении главы правительства.

Таким образом, жители Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии получат два дополнительных выходных в мае следующего года. Еще один запланирован на первый день месяца.

Подробности коронации будут оглашены позднее. Ожидается, что коронация Карла III будет включать все основные элементы, которые предписывает традиция, однако, отражая дух времени, не будет чрезмерно пышной. Как сообщил источник The Daily Telegraph, она будет "великолепной, но не претенциозной". Ранее британские СМИ сообщали, что таково желание самого монарха, поскольку расходы на проведение церемонии оплачиваются государством. В связи с начавшейся в Великобритании рецессией и рекордными темпами роста инфляции лишние баснословные бюджетные траты могут быть плохо восприняты жителями королевства.