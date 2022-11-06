В Совфеде назвали «чудовищным» снос памятника Екатерине II в Одессе и предположили, что следующим шагом станет переименование Дерибасовской улицы и Потемкинской лестницы.

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Сенатор не может поверить, что одесситы согласны с возможным сносом памятника основателям города. Его главным элементом является статуя российской императрицы Екатерины II - «человека, который создал этот замечательный город».

«Тогда уж придётся переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и потёмкинскую лестницу. Чудовищно всё это!» - написал член Совфеда.

Ранее стало известно, что мэр Одессы «передумал» и поддержал инициативу о снесении памятника Екатерине и ее соратникам.

Градоначальник апеллировал к голосованию горожан в приложении «Социально активный гражданин». За демонтаж памятника там проголосовали 3 914 человека. При этом население Одессы составляет более 1 млн.

До этого президенту Зеленскому поступила петиция с требованием о сносе памятника. Он попросил власти города рассмотреть данный вопрос и отметил необходимость «избавиться от объектов, связанных с Россией». Идея вызвала неоднозначную реакцию на Украине, инициаторов сноса назвали «хуторскими рогулями, рулящими в стране».