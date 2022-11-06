Киев может остаться без электроснабжения, отопления и воды, предупредил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Кличко подчеркнул, что власти города принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить население года ресурсами. Вместе с тем, действия противника могут привести к тому, что город останется без «тепла, электричества и воды».
По его словам, администрация завезла на склады большое количество топлива, генераторов, продовольствия, воды, создала пункты обогрева.
Мэр уточнил, что этого недостаточно. Он порекомендовал киевлянам обратиться за помощью к родственникам и друзьям, проживающим в пригородах столицы, и, по возможности, временно переселиться к ним.
Ранее Кличко призвал жителей города экономить электричество утром и вечером, как можно реже включать электроприборы. Он рассказал также, что порядка 450 тыс. потребителей остались без света.