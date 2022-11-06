В Бухаресте ответили на слова Путина о территориальных претензиях к Украине

МИД Румынии отверг слова президента России Владимира Путина о том, что Бухарест имеет территориальные претензии к Украине . Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что Румыния подтверждает свою поддержку независимости республики и ее территориальной целостности.

В этом контексте Румыния подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — говорится в сообщении.

4 ноября Путин встречался с историками и представителями традиционных религий. Во время беседы глава страны высказался о том, что после Второй мировой войны крупные области Польши, Венгрии и Румынии были отторгнуты Иосифом Сталиным в пользу Украины. Тогда же Путин добавил, что идея «поглощения Украины» у Польши «никуда не делась». По словам президента, Россия добровольно «отдала Украине свои исторические территории... с целью создания единого, общего культурно-гуманитарного, исторического пространства».