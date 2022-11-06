Экстрасенс назвала точную дату окончания спецоперации на Украине

В настоящее время мировое сообщество волнует, когда закончится специальная военная операция России на Украине. Ясновидящая Юлия Перо назвала предполагаемую дату, сообщает «Московский комсомолец».

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По ее словам, к концу 2023 года большинство вопросов между Москвой и Киевом удастся урегулировать, однако только спустя еще два года конфликтные отношения России с западными странами будут разрешены. Эксперт считает, что у политиков произойдет переворот в сознании, и они поймут, что надо искать иные способы решения проблем.

Перо отметила, что к 2025 году часть украинских территорий отойдет России, а оставшиеся заберет Европа. Антироссийские санкции к 2025 году будут полностью сняты, и отношения Запада и РФ наладятся. В отношениях с Соединенными Штатами также будет наблюдаться положительная динамика, но к полному пониманию Москва и Вашингтон придут чуть позже.