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32 минуты назад

Экстрасенс назвала точную дату окончания спецоперации на Украине

Елена Прошина

В настоящее время мировое сообщество волнует, когда закончится специальная военная операция России на Украине. Ясновидящая Юлия Перо назвала предполагаемую дату, сообщает «Московский комсомолец».

Экстрасенс назвала точную дату окончания спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, к концу 2023 года большинство вопросов между Москвой и Киевом удастся урегулировать, однако только спустя еще два года конфликтные отношения России с западными странами будут разрешены. Эксперт считает, что у политиков произойдет переворот в сознании, и они поймут, что надо искать иные способы решения проблем.

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Перо отметила, что к 2025 году часть украинских территорий отойдет России, а оставшиеся заберет Европа. Антироссийские санкции к 2025 году будут полностью сняты, и отношения Запада и РФ наладятся. В отношениях с Соединенными Штатами также будет наблюдаться положительная динамика, но к полному пониманию Москва и Вашингтон придут чуть позже.

Также на окончание спецоперации и отношения Москвы с западными странами повлияет череда экологических катастроф, которые заставят человечество задуматься о смене политического поведения.

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