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1 час назад

Госдеп США прокомментировал испытание иранской ракеты-носителя

Lenta.ru

Госдепартамент США не одобрил тестовые запуски иранских ракет-носителей Qaem-100. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, сообщает Reuters.

Госдеп США прокомментировал испытание иранской ракеты-носителя
Фото: YoutubeYoutube

В Госдепе отметили, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Иран продолжает разработку космических ракет-носителей, которые представляют собой серьезную проблему. Действия Ирана представители ведомства назвали бесполезными и дестабилизирующими обстановку.

Также США считают, что это противоречит резолюции 2231 Совбеза ООН, которая призывает Иран не заниматься деятельностью, связанной с производством баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

«В космических ракетах-носителях используются технологии, которые практически идентичны и совместимы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая системы большей дальности», — заявили в Госдепе.

Ранее стало известно, что США решили ввести санкции против Ирана из-за помощи России. Также Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила новый пакет санкций. Всего в него вошло 31 предложение, касающееся иранских организаций из сферы безопасности и физических лиц, якобы имеющих отношение к жестокому обращению с участниками проходящих в республике демонстраций.

В мире,Армия,Совбез ООН,Госдеп США,ЕС,
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