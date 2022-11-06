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24 минуты назад

Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории партию марихуаны

Газета.Ru

Гражданская гвардия Испании на своем официально сайте сообщила об изъятии из незаконного оборота самой большой в истории партии расфасованной марихуаны - 32 тонны наркотических средств.

Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории партию марихуаны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник с расфасованной марихуаной из когда-либо найденных", - говорится в заявлении.

Правоохранители добавили, что было изъято 32 370 килограммов бутонов марихуаны стоимостью не менее €64 миллионов, что является крупнейшим изъятием этого вещества не только на государственном, но и на международном уровне. В заявлении уточняется, что операция проводилась в три этапа, по итогу было задержано 20 человек от 20 до 59 лет.

По данным полиции, наркотические вещества были подготовлены для отправки в некоторые части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.

Ранее в Польше начался суд над пенсионерами, обвиняемых в контрабанде 3300 кг кокаина, стоимость которого оценили в 300 млн злотых.

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