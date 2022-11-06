Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории партию марихуаны

Правоохранители добавили, что было изъято 32 370 килограммов бутонов марихуаны стоимостью не менее €64 миллионов, что является крупнейшим изъятием этого вещества не только на государственном, но и на международном уровне. В заявлении уточняется, что операция проводилась в три этапа, по итогу было задержано 20 человек от 20 до 59 лет.