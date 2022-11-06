Трамп поставил под сомнение существование Соединенных Штатов

«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», - сказал бывший глава государства во время выступления в Пенсильвании в поддержку своих однопартийцев, которые примут участие в выборах в Конгресс США.