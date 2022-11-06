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17 минут назад

Трамп поставил под сомнение существование Соединенных Штатов

Елена Прошина

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается, что Соединенные Штаты могут просуществовать еще два года, намекая на несостоятельность администрации действующего президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Трамп поставил под сомнение существование Соединенных Штатов
Фото: ТАССТАСС

«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», - сказал бывший глава государства во время выступления в Пенсильвании в поддержку своих однопартийцев, которые примут участие в выборах в Конгресс США.

Трамп выразил уверенность, что Америка никогда не пребывала «в столь плохом состоянии, как сейчас». При этом экс-лидер указал, что США «не уважают нигде», заявив о потере Вашингтоном авторитета на мировой политической арене. Политик призвал американцев, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию.

"Байдену следует объявить импичмент"

Согласно опросу в США, республиканцы все меньше поддерживают продолжение финансирования украинских вооруженных сил на нынешнем уровне, предполагая, что Белый дом может столкнуться с сопротивлением после промежуточных выборов 8 ноября, поскольку администрация Байдена стремится продолжить программу помощи в сфере безопасности для Украины.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Конгресс США,
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