Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается, что Соединенные Штаты могут просуществовать еще два года, намекая на несостоятельность администрации действующего президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», - сказал бывший глава государства во время выступления в Пенсильвании в поддержку своих однопартийцев, которые примут участие в выборах в Конгресс США.
Трамп выразил уверенность, что Америка никогда не пребывала «в столь плохом состоянии, как сейчас». При этом экс-лидер указал, что США «не уважают нигде», заявив о потере Вашингтоном авторитета на мировой политической арене. Политик призвал американцев, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию.
Согласно опросу в США, республиканцы все меньше поддерживают продолжение финансирования украинских вооруженных сил на нынешнем уровне, предполагая, что Белый дом может столкнуться с сопротивлением после промежуточных выборов 8 ноября, поскольку администрация Байдена стремится продолжить программу помощи в сфере безопасности для Украины.