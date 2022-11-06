Коснется Украины: В США зреет крупнейшее за столетие изменение

Республиканцы в Соединенных Штатах могут получить наибольшее за 100 лет преимущество в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября, сообщает «Московский комсомолец».
Демократы теряют надежду сохранить большинство хотя бы в Сенате, не говоря уже о Палате представителей. Согласно последним исследованиям, у республиканцев появились шансы взять до 54 мест в Сенате, получив уверенное преимущество. В нижней палате они могут взять 30-35 мест. В этом случае представительство республиканцев в Конгрессе станет крупнейшим за почти вековую историю.
Выборы в Конгресс США могут отразиться на помощи украинским властям, поскольку в Республиканской партии грозят урезать финансовую помощь Киеву. Глава республиканцев Кевин Маккарти ранее дал понять, что под началом Республиканской партии Палата представителей может выступить против помощи Украине.
Экономические последствия конфликта вокруг Украины, такие как повышение цен на топливо, сказались на избирателях в США. Кроме того, согласно недавним опросам, в Соединенных Штатах ослабевает желание поддерживать Киев. Особенно это отмечается среди республиканцев. После начала специальной военной операции РФ США предоставили львиную долю военной помощи Украине, наряду с финансовой и гуманитарной.