Коснется Украины: В США зреет крупнейшее за столетие изменение

Республиканцы в Соединенных Штатах могут получить наибольшее за 100 лет преимущество в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

Демократы теряют надежду сохранить большинство хотя бы в Сенате, не говоря уже о Палате представителей. Согласно последним исследованиям, у республиканцев появились шансы взять до 54 мест в Сенате, получив уверенное преимущество. В нижней палате они могут взять 30-35 мест. В этом случае представительство республиканцев в Конгрессе станет крупнейшим за почти вековую историю.

Выборы в Конгресс США могут отразиться на помощи украинским властям, поскольку в Республиканской партии грозят урезать финансовую помощь Киеву. Глава республиканцев Кевин Маккарти ранее дал понять, что под началом Республиканской партии Палата представителей может выступить против помощи Украине.