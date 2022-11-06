В США признали реальную угрозу ядерного конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия. Такое мнение он высказал на митинге своих сторонников в Пенсильвании, передает ТАСС.

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Трамп также заявил, что страна находится в упадке. При этом он выразил надежду, что хорошие новости появятся по итогам промежуточных выборов в Конгресс.