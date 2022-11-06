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55 минут назад

СМИ рассказали о громком провале Байдена против Путина

Елена Прошина

Попытка американского президента Джо Байдена обвинить российского лидера России Владимира Путина в растущей инфляции в Соединенных Штатах только укрепила убеждение граждан США в том, что в их проблемах виноваты санкции против РФ и финансовая поддержка Украины, сообщает Asia Times.

СМИ рассказали о громком провале Байдена против Путина
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, глава Белого дома и украинский президент Владимир Зеленский опасаются, что после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября финансовые каналы поддержки Киева значительно сократятся. Экономические последствия конфликта вокруг Украины, такие как повышение цен на топливо, сказались на избирателях в США. Кроме того, согласно недавним опросам, в Соединенных Штатах ослабевает желание поддерживать Киев. Особенно это отмечается среди республиканцев.

Newsweek: члены Конгресса США поссорились из-за Путина

Asia Times также приводит исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву почти в два раза больше средств, чем все страны Европы вместе взятые. Как следует из статьи, после начала специальной военной операции РФ США предоставили львиную долю военной помощи Украине, наряду с финансовой и гуманитарной.

В то время, как экономика США находится в относительно хорошем состоянии по сравнению с большей частью остального мира, республиканцы в течение нескольких месяцев использовали внутренние экономические проблемы, чтобы подорвать позиции Байдена и демократов. Если предвыборные опросы, предсказывающие большинство республиканцев в Палате представителей, окажутся верными, будущие пакеты помощи Киеву, вероятно, столкнутся с большим сопротивлением в Конгрессе США.

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