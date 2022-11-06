Вашингтон обратился с призывом к Зеленскому насчет переговоров с РФ

Администрация американского президента Джозефа Байдена в частном порядке призывает лидеров Украины сигнализировать об открытости к переговорам с Москвой и отказаться от публичного отказа участвовать в мирных дебатах, если российский президент Владимир Путин не будет отстранен от власти, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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По их словам, запрос американских официальных лиц не направлен на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам. Собеседники издания называют это попыткой обеспечить поддержку Украины со стороны других стран, которые опасаются, что конфликт может затянуться на годы.

При этом официальные лица США публично обещают поддерживать Киев «до тех пор, пока это потребуется», надеясь при этом на разрешение конфликта, который за последние восемь месяцев нанес тяжелый урон мировой экономике, и вызвал страх перед ядерной войной.

«Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров», — заявил один из американских чиновников.

Согласно опросу в США, республиканцы все меньше поддерживают продолжение финансирования украинских вооруженных сил на нынешнем уровне, предполагая, что Белый дом может столкнуться с сопротивлением после промежуточных выборов 8 ноября, поскольку администрация Байдена стремится продолжить программу помощи в сфере безопасности для Украины.

«Если Россия победит, нас ждет период хаоса: расцвет тирании, войн, геноцидов, ядерных гонок», — заявил ранее советник украинского президента Михаил Подоляк.