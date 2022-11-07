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31 минуту назад

Украинские беженцы устроили бунт в европейской стране

Lenta.ruиещё 6

Прибывшие в Болгарию украинские беженцы возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт. Об этом сообщает болгарский телеканал bTV.

Украинские беженцы устроили бунт в европейской стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, прибыла в европейскую страну около недели назад. Беженцы «выразили протест» из-за размещения в металлических бытовках и пожаловались на «некомфортные» условия проживания. По их словам, им обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако пока они остаются там.

По информации телеканала, украинцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся в буферном центре до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.

Ранее правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предупредила, что зимой число беженцев из Украины увеличится. Она объяснила, что такая ситуация станет возможной, если у украинцев на родине не будет электричества, воды и отопления.

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