США просят Украину показать России открытость для переговоров

По их словам, эти требования не направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников". По словам издания, "скорее всего, это продуманная попытка обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран", чьи граждане опасаются затягивания конфликта. Кроме того, США требуют от Зеленского отказаться от указа, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такого рода призывы, говорится в статье, иллюстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по Украине, поскольку американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киев "столько, сколько потребуется".

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В вашингтонской администрации, по данным издания, считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры, но признают, что отказ Зеленского от диалога вызывает беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, которые сталкиваются с высокими ценами на продовольствие и топливо.

"Для некоторых наших партнеров усталость от Украины стала реальностью", - сказал один из собеседников издания.

По мнению американских должностных лиц, отмечается в статье, Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. Они считают, что "Киев пытается добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии". Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию издания.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном, поскольку Киев действует "по указке извне".