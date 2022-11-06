Шольц назвал красную линию на Украине для Германии

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине является для официального Берлина «чертой, которую нельзя переходить». С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц , выступая на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Недопустимо применять ядерное оружие. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет», - приводит ТАСС заявление политика.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в США и Европе появились политики, которые безответственно пытаются «играть» с темой ядерного оружия. По словам главы российской дипломатии, Москва обеспокоена тем, что Польша «просится в кандидаты» на размещение американских ядерных бомб.