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1 час назад

Шольц назвал красную линию на Украине для Германии

ТК «Звезда»

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине является для официального Берлина «чертой, которую нельзя переходить». С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Шольц назвал красную линию на Украине для Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Недопустимо применять ядерное оружие. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет», - приводит ТАСС заявление политика.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не планирует менять свои ядерные позиции.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в США и Европе появились политики, которые безответственно пытаются «играть» с темой ядерного оружия. По словам главы российской дипломатии, Москва обеспокоена тем, что Польша «просится в кандидаты» на размещение американских ядерных бомб.

В мире,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,НАТО,
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