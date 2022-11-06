В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
28 минут назад

В Киеве допустили вероятность остаться без тепла и света

Lenta.ru

Киев может остаться без электроснабжения, воды и отопления. Это допустил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает портал «Страна».

В Киеве допустили вероятность остаться без тепла и света
Фото:  тасс тасс

По его словам, в городе создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды. Кроме того, оборудованы пункты обогрева.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей города и области о том, что они на две недели могут остаться без электроэнергии. По его словам, такой срок будет необходим для проведения восстановительных работ в случае необходимости.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подсчитал, что на Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества.

В мире,Виталий Кличко,Александр Харченко,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители