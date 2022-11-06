Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская сторона возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС, дизель-генераторы отключены. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы на данный момент отключены", — рассказал Рогов.

Он отметил, что ЗАЭС снова подключена к украинской энергосистеме. Радиационный фон на объекте в норме. По его словам, Киев пытается целенаправлено пытается навредить атомной станции, но специалисты справились с ситуацией. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело вторую ротацию своей команды экспертов, находящихся на Запорожской АЭС.