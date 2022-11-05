Кличко предупредил, что Киев может остаться без света, воды и отопления

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица может остаться без света, воды и отопления. Его цитирует издание «Страна.ua».

Фото: Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», — сказал чиновник.

По его словам, уже был сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, а также созданы пункты обогрева.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев и семь регионов Украины перевели с почасовых на аварийные отключения электроэнергии в связи с большими объемами потребления электричества.

4 ноября Кличко заявил, что 450 тысяч потребителей в Киеве остались без электричества.

В октябре и ноябре власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.