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35 минут назад

Кличко предупредил, что Киев может остаться без света, воды и отопления

Газета.Ru

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица может остаться без света, воды и отопления. Его цитирует издание «Страна.ua».

Кличко предупредил, что Киев может остаться без света, воды и отопления
Фото: Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/ReutersChristian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», — сказал чиновник.

По его словам, уже был сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, а также созданы пункты обогрева.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев и семь регионов Украины перевели с почасовых на аварийные отключения электроэнергии в связи с большими объемами потребления электричества.

4 ноября Кличко заявил, что 450 тысяч потребителей в Киеве остались без электричества.

В октябре и ноябре власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.

10 октября Вооруженные силы РФ приступили к нанесению ударов по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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