На Украине захотели нанести удар по Ирану

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по предприятиям Ирана, на которых, по его утверждению, производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются в Россию и применяются в ходе специальной военной операции.

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"Мне кажется, что нужно было бы не просто санкции или тотальное эмбарго по Ирану [вводить]. Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил он в эфире украинского национального телемарафона.

Ранее в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Москве в небольшом количестве за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Как передал телеканал Al Mayadeen, он также заявил, что Украина под давлением США отменила встречу по вопросам вооружений с иранской делегацией, которая должна была пройти в Польше.