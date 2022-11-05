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19 минут назад

Советник главы офиса президента Украины призвал к ударам по производителям БЛА в Иране

ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по предприятиям Ирана, на которых, по его утверждению, производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются в Россию и применяются в ходе специальной военной операции.

На Украине захотели нанести удар по Ирану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне кажется, что нужно было бы не просто санкции или тотальное эмбарго по Ирану [вводить]. Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил он в эфире украинского национального телемарафона.

Ранее в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Москве в небольшом количестве за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Как передал телеканал Al Mayadeen, он также заявил, что Украина под давлением США отменила встречу по вопросам вооружений с иранской делегацией, которая должна была пройти в Польше.

Иран рассказал о поставках беспилотников в Россию

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотные аппараты. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.

В мире,Михаил Подоляк,Дмитрий Песков,
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