В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
32 минуты назад

Newsweek: члены Конгресса США поссорились из-за Путина

Ura.Ru

Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за президента России Владимира Путина. У них появились разногласия по поводу военной помощи Украине. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Newsweek: члены Конгресса США поссорились из-за Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за <…> президента России Владимира Путина и конфликта на Украине», — пишет Newsweek.

Уточняется, что Чейни осудила Грина за ее слова о том, что «ни одна копейка не пойдет на поддержку Украины».

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Помощь Украине разделила «некоторых внутри Республиканской партии», отмечается в материале. Вместе с тем сообщается, что дипломаты разошлись по множеству вопросов, включая внешнюю политику США.

Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявлял корреспондент Аманда Коакли.

На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.

В мире,Владимир Путин,Республиканская партия США,Конгресс США,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители