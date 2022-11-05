Newsweek: члены Конгресса США поссорились из-за Путина

Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за президента России Владимира Путина. У них появились разногласия по поводу военной помощи Украине. Об этом сообщает журнал Newsweek.

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«Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за <…> президента России Владимира Путина и конфликта на Украине», — пишет Newsweek.

Уточняется, что Чейни осудила Грина за ее слова о том, что «ни одна копейка не пойдет на поддержку Украины».

Помощь Украине разделила «некоторых внутри Республиканской партии», отмечается в материале. Вместе с тем сообщается, что дипломаты разошлись по множеству вопросов, включая внешнюю политику США.

Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявлял корреспондент Аманда Коакли.