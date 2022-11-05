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1 час назад

Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, что страна собирается создать флот морских дронов.

Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

«Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает — все уже видели», — сказал глава государства.

По его словам, такие дроны необходимы только для защиты морской акватории Украины.

«На чужое мы не претендуем», — добавил политик.

29 октября Минобороны России сообщило, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российское оборонное ведомство также заявило, что один из дронов, атаковавших Севастополь, мог быть запущен с борта гражданского судна, который вывозил сельхозпродукцию из портов Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Минобороны России,
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