Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, что страна собирается создать флот морских дронов.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

«Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает — все уже видели», — сказал глава государства.

По его словам, такие дроны необходимы только для защиты морской акватории Украины.

«На чужое мы не претендуем», — добавил политик.

29 октября Минобороны России сообщило, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российское оборонное ведомство также заявило, что один из дронов, атаковавших Севастополь, мог быть запущен с борта гражданского судна, который вывозил сельхозпродукцию из портов Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.