В Киеве несколько районов остались без света

Экстренные отключения электричества начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщает украинское агентство УНИАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Украинские СМИ и Telegram-каналы, в том числе издание "Страна", публикуют видеозаписи, на которых видно, как в Киеве без света остались целые кварталы.

По данным УНИАН, в других районах города, помимо Днепровского и Дарницкого, отключения осуществляются по графику.

В пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что для Киева "графики аварийных отключений, которые были составлены раньше, пока неактуальны". Как сообщили в ДТЭК, энергетики компании вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.