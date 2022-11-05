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1 час назад

СМИ: в Киеве целые кварталы в нескольких районах остались без света

ТАССиещё 2

Экстренные отключения электричества начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщает украинское агентство УНИАН.

В Киеве несколько районов остались без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские СМИ и Telegram-каналы, в том числе издание "Страна", публикуют видеозаписи, на которых видно, как в Киеве без света остались целые кварталы.

По данным УНИАН, в других районах города, помимо Днепровского и Дарницкого, отключения осуществляются по графику.

В пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что для Киева "графики аварийных отключений, которые были составлены раньше, пока неактуальны". Как сообщили в ДТЭК, энергетики компании вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины, в том числе в Киеве. Позже компания предупредила о возможных экстренных отключениях в столице в связи с перегрузкой электросети.

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