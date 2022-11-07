Мэрия Киева предупредила о риске экстренного отключения света с 7 ноября

Мэрия Киева предупредила, что экстренные отключения света могут начаться с утра 7 ноября. Об этом издание "Страна.ua" сообщило в Telegram-канале.

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6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области наблюдается наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. По словам главы государства, в Киеве и еще шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. При этом без света остаются более 4,5 млн потребителей.