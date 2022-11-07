Мэрия Киева предупредила о риске экстренного отключения света с 7 ноября

Мэрия Киева предупредила, что экстренные отключения света могут начаться с утра 7 ноября. Об этом издание "Страна.ua" сообщило в Telegram-канале.
6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области наблюдается наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. По словам главы государства, в Киеве и еще шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. При этом без света остаются более 4,5 млн потребителей.
Ранее в тот же день исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что длительное отключение электроснабжения в Киеве в зимний период может поднять вопрос о необходимости эвакуации части населения города. Удары по военным и энергетическим объектам Украины российские военные наносят с 10 октября – предварял это решение теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российской стороны, стоят украинские спецслужбы.