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14 минут назад

"Страна.ua": мэрия Киева предупредила о риске экстренного отключения света с 7 ноября

Газета.Ruиещё 5

Мэрия Киева предупредила, что экстренные отключения света могут начаться с утра 7 ноября. Об этом издание "Страна.ua" сообщило в Telegram-канале.

Мэрия Киева предупредила о риске экстренного отключения света с 7 ноября
Фото: DepositphotosDepositphotos

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области наблюдается наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. По словам главы государства, в Киеве и еще шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. При этом без света остаются более 4,5 млн потребителей.

Ранее в тот же день исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что длительное отключение электроснабжения в Киеве в зимний период может поднять вопрос о необходимости эвакуации части населения города. Удары по военным и энергетическим объектам Украины российские военные наносят с 10 октября – предварял это решение теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российской стороны, стоят украинские спецслужбы.

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