Додик: Запад не смог достичь своих целей на Украине и нацелился на Балканы

"Косовары делают это не сами, а при поддержке центров силы вне Балкан, они пытаются деморализовать сербов, однако в этот раз встретили жесткий отпор. Запад торопится, потому что они уже давно занимаются этим вопросом [Косова и Метохии], как и вопросом Республики Сербской. Между тем сейчас развитие ситуации на Украине является решающим для наших позиций здесь, Запад требует [от Украины] быстрых успехов, их конечная цель - разорвать Россию и завладеть ее ресурсами, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться, я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которого хочет Запад. Во всяком случае, отсрочка мира там, на Украине, делает их нервозными, они стремятся достичь хоть какого-то успеха здесь, в том числе в Республике Сербской", - заявил Додик.