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21 минуту назад

Daily Mail: Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона после взлома в июле

Газета.Ruиещё 2

Бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс уже в четвертый раз решила поменять свой сотовый номер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В первый раз Трасс меняла свой номер в июле текущего года, уточнили в издании. По словам политика, тогда ее якобы «взломали российские агенты». Данный номер использовался более 10 лет. При этом следующие три номера, которыми пользовалась Трасс, служили по несколько месяцев.

До этого Daily Mail информировало, что телефон Трасс был взломан якобы «русскими хакерами» в то время, когда она еще возглавляла МИД королевства — при премьерстве Бориса Джонсона.

Лиз Трасс была вынуждена уйти в отставку из-за России

Злоумышленникам удалось получить доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, в том числе с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также к личным сообщениям, среди которых и «все сделано». Последнее сообщение якобы было отправлено государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену после взрывов на «Северных потоках».

В мире,Лиз Трасс,Энтони Блинкен,Борис Джонсон,
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