Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона

Бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс уже в четвертый раз решила поменять свой сотовый номер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В первый раз Трасс меняла свой номер в июле текущего года, уточнили в издании. По словам политика, тогда ее якобы «взломали российские агенты». Данный номер использовался более 10 лет. При этом следующие три номера, которыми пользовалась Трасс, служили по несколько месяцев.

До этого Daily Mail информировало, что телефон Трасс был взломан якобы «русскими хакерами» в то время, когда она еще возглавляла МИД королевства — при премьерстве Бориса Джонсона.