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29 минут назад

Политолог заявил, что у Вашингтона и Киева различное видение окончания конфликта

Илья Родин

Британский политолог Марк Галеотти, автор книги о конфликтах на постсоветском пространстве, рассказал в интервью агентству Bloomberg о роли западных стран в конфликте на Украине.

Киев и Запад разошлись во взглядах на окончание конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галеотти пояснил, что президент России Владимир Путин хорошо разбирается в психологии. Свое понимание человеческой природы он применяет при планировании военных операций, в которых принимают участие ВС РФ, а также при назначении должностных лиц и военачальников.

Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО

В частности, при изменении стратегии военных действий на Украине, президент поставил на место командующего российской группировкой войск Сергея Суровикина.

По оценке эксперта, Суровикин «готов использовать очень жестокую тактику, но с определенной целью - не просто ради удовольствия от жестокости, а потому, что это часть военной стратегии».

Галеотти уточнил, что слабым звеном в противостоянии на Украине является Запад. По его мнению, если западные страны потеряют волю, способность и единство, прекратят финансовую и военную поддержку Киева, то у украинцев возникнут серьезные проблемы с ведением военных действий.

Второй, не менее важной проблемой, по словам политолога, является то, что цели украинцев в конфликте значительно расходятся с видением целей конфликта на Западе.

Он пояснил, что мнение о том, что противостояние закончится тогда, когда Киев решит, что оно должно завершиться, в корне неверно. В том смысле, что у западных держав есть свои интересы.

В мире,Марк Галеотти,Сергей Суровикин,Владимир Путин,Верховный суд,
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