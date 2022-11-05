Киев и Запад разошлись во взглядах на окончание конфликта на Украине

Британский политолог Марк Галеотти, автор книги о конфликтах на постсоветском пространстве, рассказал в интервью агентству Bloomberg о роли западных стран в конфликте на Украине.

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Галеотти пояснил, что президент России Владимир Путин хорошо разбирается в психологии. Свое понимание человеческой природы он применяет при планировании военных операций, в которых принимают участие ВС РФ, а также при назначении должностных лиц и военачальников.

В частности, при изменении стратегии военных действий на Украине, президент поставил на место командующего российской группировкой войск Сергея Суровикина.

По оценке эксперта, Суровикин «готов использовать очень жестокую тактику, но с определенной целью - не просто ради удовольствия от жестокости, а потому, что это часть военной стратегии».

Галеотти уточнил, что слабым звеном в противостоянии на Украине является Запад. По его мнению, если западные страны потеряют волю, способность и единство, прекратят финансовую и военную поддержку Киева, то у украинцев возникнут серьезные проблемы с ведением военных действий.

Второй, не менее важной проблемой, по словам политолога, является то, что цели украинцев в конфликте значительно расходятся с видением целей конфликта на Западе.