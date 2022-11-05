Украинский посол обратился к Берлину с призывом

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал немецкие власти запретить россиянам въезд в страну. Об этом сообщает RT.

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«Другие страны запрещают въезд россиянам. Я призываю федеральное правительство сделать то же самое», — заявил он.

В ответ читатели немецкого издания Welt обрушились на Макеева с критикой. Они потребовали запретить въезд в Германию украинцам и «выдворить этого наглого "дипломата" из страны».

Макеев с конца октября является послом в Германии. Он сменил на этом посту Андрея Мельника.