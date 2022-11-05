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25 минут назад

Украинский посол призвал власти ФРГ запретить въезд россиянам

Майк Габриелян

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал немецкие власти запретить россиянам въезд в страну. Об этом сообщает RT.

Украинский посол обратился к Берлину с призывом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Другие страны запрещают въезд россиянам. Я призываю федеральное правительство сделать то же самое», — заявил он.

В ответ читатели немецкого издания Welt обрушились на Макеева с критикой. Они потребовали запретить въезд в Германию украинцам и «выдворить этого наглого "дипломата" из страны».

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Макеев с конца октября является послом в Германии. Он сменил на этом посту Андрея Мельника.

Ранее певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае и раскритиковал страны, которые запретили въезд россиянам и ввели санкции против России.

В мире,Андрей Мельник,Алексей Макеев,Филипп Киркоров,
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