Украинский посол обратился к Берлину с призывом

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал немецкие власти запретить россиянам въезд в страну. Об этом сообщает RT.
«Другие страны запрещают въезд россиянам. Я призываю федеральное правительство сделать то же самое», — заявил он.
В ответ читатели немецкого издания Welt обрушились на Макеева с критикой. Они потребовали запретить въезд в Германию украинцам и «выдворить этого наглого "дипломата" из страны».
Макеев с конца октября является послом в Германии. Он сменил на этом посту Андрея Мельника.
Ранее певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае и раскритиковал страны, которые запретили въезд россиянам и ввели санкции против России.